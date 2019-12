Oggi la riunione per decidere il mercato: arriverà uno tra Piatek e Cutrone, in mediana…

Così La Gazzetta dello Sport oggi: “Joe Barone è tornato con un giorno d’anticipo da New York per salutare il nuovo tecnico e per partecipare alla riunione (prevista per oggi) che dovrà stabilire come e dove intervenire per potenziare la squadra. «Puntiamo forte su Vlahovic» spiega il diesse viola. Poi, arriverà uno tra Piatek e Cutrone. Il primo piace di più, il secondo è più facile da acquistare. Novità anche a centrocampo dove il primo della lista è Duncan del Sassuolo. Già corteggiato in estate”.