Oggi la ripresa senza i Nazionali, con le dita incrociate

Si riprende oggi a sudare al Centro Sportivo, senza i Nazionali. Italiano incrocia le dita per i dieci giocatori impegnati

Si torna in campo oggi al Centro Sportivo, pur senza i Nazionali. Ben 10 gli assenti agli ordini di Italiano per quanto riguarda la Prima Squadra, cui si aggiungono Bianco e Munteanu, convocati nelle rispettive selezioni U21. È ovviamente presto per cominciare la preparazione in vista di Empoli, ma le dita sono incrociate per le Nazionali, che da sempre portano il rischio infortuni. Biraghi è a pochi chilometri, Torreira in Uruguay, Ci sono anche Milenkovic, Nastasic e Terzic in Serbia, mentre Dragowski e Piatek hanno raggiunto la Polonia. Gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani Gonzalez e Martinez Quarta dall'Argentina. A scriverlo è il Corriere Dello Sport.