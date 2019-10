Oggi la Primavera, per Rasmussen l’occasione per mettere minuti nelle gambe

Oggi alle 17 torna in campo la Fiorentina Primavera: i baby viola, che nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato per 1-1 col Torino, ospitano al Bozzi il Chievo Verona nel posticipo del quinto turno. Contro i clivensi, ultimi a zero punti, sarà l’occasione migliore per vedere all’opera Jacob Rasmussen, che dopo l’ora di gioco di una settimana fa in amichevole a Pistoia con la prima squadra oggi avrà l’opportunità di mettere nelle gambe minuti in previsione del suo recupero. Come riporta La Nazione, Bigica dovrà fare a meno di Dutu e Duncan, entrambi espulsi nell’ultimo turno.