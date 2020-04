Oggi assemblea di Lega, obiettivo il taglio del 10% sugli stipendi: la situazione

Ridurre gli stipendi del 10% intervenendo sulle mensilità di marzo e aprile: dopo che la Juventus ha trovato un accordo per quattro mesi, gli altri club stanno ragionando su tagli più moderati. Le scadenze cominciano ad avvicinarsi, e alcune società, scrive la Gazzetta dello Sport, sono indietro già con altri pagamenti, quindi la riunione di oggi diventa davvero impellente. Una parte di marzo andrà pagata, quindi si cercherà un accordo con la Lega. Non con l’AIC, con la quale il tavolo è saltato. Se poi non si potrà tornare ad allenarsi nemmeno a maggio, allora si parlerà di un taglio del 20% che coinvolgerà i mesi di maggio e giugno, e così via.