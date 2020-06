Offerta del Valencia per Pezzella, ma c’è anche il Napoli. Il punto sulla difesa

Un ritorno il Liga spagnola, dove ha giocato nelle fila del Betis Siviglia, non scontenterebbe German Pezzella. E il Valencia, scrive oggi La Nazione, vuole fare sul serio per il capitano viola. La Fiorentina vorrebbe incassare 20 milioni, il club iberico per adesso arriva a 15. Ma non è finita: sul difensore argentino c’è anche il Napoli, interessato purea Milenkovic. Il mercato della difesa gigliata freme, anche in entrata, con il nome di Vertonghen (SCHEDA), sul quale l’Inter sta tentando un blando disturbo.