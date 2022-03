Offensivi, ma non decisivi: gli esterni di Italiano steccano ancora in zona gol

Ora il tecnico deve concentrarsi su come rendere efficace il gioco sulle fasce

Sia La Nazione, sia il Corriere Fiorentino puntano i riflettori sul problema che l'assenza di Vlahovic ha messo a nudo: la poca concretezza degli esterni d'attacco sotto porta. Sottil con 4 gol è il migliore, ma contro il Verona in campo ci sono finiti tutti senza incidere. Il serbo legava il gioco, mentre Piatek, pur tenendo una buona media-gol, non riesce a legare il gioco come il suo predecessore. Sottil ha bisogno di più spazio, Gonzalez di più salute tra Covid e acciacchi vari, Saponara e Ikoné sono stati impalpabili eccezion fatta per l'azione del francese sul gol. Callejon forse è quello che sta meglio ma occupa il posto in cantina nelle gerarchie di Italiano.