Offensiva ma non troppo: le soluzioni a una Fiorentina apparentemente fragile

Numeri, numeri e altri numeri. Espressione della sconfitta della Fiorentina, utili per riflettere e capire cosa migliorare

Il gioco di Italiano si è sempre contraddistinto per il suo lato offensivo ma qualcosa in questa Fiorentina non torna: i viola per vincere deve segnare almeno 2 gol. Infatti, la vittoria per una rete a zero è arrivata solo una volta in stagione e insieme ai 34 gol segnati c'è ne sono 29 subiti, bottino che analizza le difficoltà della difesa viola. Non da sottovalutare il peso di Vlahovic che si, ha portato a 16 gol, ma allo stesso tempo va a sottolineare le assenze dei gol degli altri attaccanti e centrocampisti che per ora, vedi Sottil, Gonzalez, Bonaventura, Saponara e Maleh, sono fermi a 2. C'è infine l'effetto Franchi: la Fiorentina in casa ha raccolto 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con 23 gol segnati e 12 subiti. Mentre in trasferta, il bilancio è nettamente peggiore con 4 vittorie, 1 pareggio e ben 6 sconfitte con 11 segnati e 17 subiti. Numeri che fanno capire che la parola d'ordine per la Fiorentina del futuro dovrà essere equilibrio. Più solidità in difesa e un attacco che aiuti Vlahovic. Così, vincere per i viola, diventerà soltanto un divertimento. (PER ALTRE STATISTICHE VEDI NUMERICALCIO.IT)