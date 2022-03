Odriozola, Piatek e Torreira: tre titolari, tre ‘prestiti’ da confermare. Il punto

Per l'uruguaiano e per il polacco c'è un diritto di riscatto, per lo spagnolo no

Redazione VN

Tre titolari, tre riscatti. La priorità è Lucas Torreira: costa 15 milioni acquistarlo definitivamente dall'Arsenal e, se non sarà possibile avere uno sconto, la Fiorentina non correrà rischi. L'uruguaiano ha mandato messaggi d'amore, ora tocca alla società tenerselo stretto. La stessa cifra si aspetta l'Hertha Berlino per Krzysztof Piatek, ma la situazione è di difficile lettura: non è da esclude che la Fiorentina chieda il rinnovo del prestito per un'altra stagione.

E infine Alvaro Odriozola, per il quale non c'è alcuna opzione di riscatto dal Real Madrid. L'ultima parola sarà di Ancelotti: se lo considera un titolare farà ritorno in Spagna, altrimenti ci sono margini per confermare il prestito, sempre secco e senza opzioni, fino al 2023. Lo scrive La Nazione.