Odriozola il grande dubbio, tre ballottaggi verso la Roma

Odriozola è il grande dubbio verso Fiorentina-Roma, ma Italiano si tiene almeno altri due ballottaggi in formazione

In vista della gara con la Roma resta qualche dubbio di formazione per Italiano e la sua Fiorentina. Il Corriere Dello Sport analizza soprattutto la questione fascia destra, con Italiano che si tiene qualche ballottaggio. La settimana è stata quella 'tipo', con i giusti stimoli e il tempo per preparare al meglio la gara, ma ci sono alcune specifiche importanti.

Fra tutti, è Odriozola a dare meno garanzie: il terzino non ha ancora pienamente recuperato dopo il risentimento muscolare e al momento non ha troppe chances di partire titolare. Il calciatore si sente pronto per giocare un match importante, ma la parola d'ordine è cautela. Probabile che tocchi dunque ancora a Venuti sulla corsia di destra, mentre restano altri due ballottaggi in tema formazione. A centrocampo Maleh insidia Duncan (favorito) per una maglia e davanti potrebbe essere Saponara ad avere fiches in più rispetto a Ikoné e Sottil. Come terminale offensivo Cabral viaggia verso un'altra presenza dal 1'.