Odriozola e Ikoné ok, fiducia a Piatek: Italiano prepara Fiorentina-Bologna

Buone notizie per Italiano, che in vista della partita contro il Bologna può recuperare sia Ikoné che Odriozola

Il Corriere Dello Sport dedica questa mattina un approfondimento alla preparazione della Fiorentina in vista della gara con il Bologna. Ieri Odriozola è tornato in gruppo, ma non è ancora al meglio e probabilmente partirà dalla panchina. Dovrebbe così esserci Venuti dall'inizio, con Biraghi a sinistra. Buone notizie per Ikoné, che sembra aver smaltito al meglio il problemino accusato con il Verona e ci sarà. A centrocampo - in attesa di novità su Bonaventura - si candidano Castrovilli, Torreira e Duncan. In attacco resta Piatek il favorito, a segno anche nell'ultima partita. Con lui Nico Gonzalez e Sottil, mentre per Saponara, Ikoné e Callejon potrebbero iniziare dalla panchina ed essere utili a gara in corso.