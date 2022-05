Odriozola ancora out, Sottil c’è. Un ballottaggio per Italiano

Odriozola non sta ancora bene. Un dubbio per Italiano: Saponara o Ikoné?

Un cambio, forse due. Domani a Genova la Fiorentina cambierà pochissimo rispetto alla partita interna contro la Roma, con Vincenzo Italiano che rispolvererà Torreira dal 1' al posto dello squalificato Amrabat e si tiene un ballottaggio aperto per la terza maglia in attacco. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, Ikoné e Saponara se la giocheranno alla pari per affiancare Nico Gonzalez e Cabral là davanti, mentre tornerà tra i convocati Sottil. L'esterno è tornato a lavorare in gruppo mentre Odriozola è ancora out e sulla destra si vedrà ancora Venuti.