Occhio Italiano, il Genoa sa come si fa. Quell’ultima vittoria…

Il Genoa ha già smarcato la prima vittoria in campionato: un 2-3 in rimonta costato davvero caro al malcapitato Semplici. E ora Ballardini vuole ripetersi anche in casa: il Grifone va a caccia dei primi tre punti a Marassi contro la Fiorentina di Italiano. Il Secolo XIX mostra oggi una curiosità, perché il Genoa sa già come si fa: l'ultima vittoria in campionato risale allo scorso 24 aprile: Genoa-Spezia 2-0. E anche allora sulla panchina avversaria c'era Italiano. Due volte su due dicono i precedenti, visto che proprio alla prima direzione rossoblu arrivo il blitz al Picco 1-2. Il Genoa vorrà dare continuità alla buona prova in Sardegna per tornare a vincere anche davanti ai propri tifosi. Altra curiosità: Destro, come ultimo gol al Ferraris, segnò proprio alla Fiorentina nella gara del 3 aprile nell'1-1 firmato Vlahovic.