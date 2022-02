Occhio Fiorentina, Immobile sa come si fa. Ha già segnato gol pesanti

Ciro Immobile sarà l'osservato speciale nell'attacco della Lazio. Il bomber biancocelesti ha già segnato gol pesanti alla Fiorentina

Sarà l'osservato speciale fra gli uomini di Sarri, ma non potrebbe essere altrimenti. È rimasto lui fra i centravanti di Sarri, con un solo obiettivo in testa: segnare, anche per la Nazionale. Il Corriere Dello Sport dedica oggi un approfondimento a Ciro Immobile, che ancora una volta avrà un solo obiettivo contro la Fiorentina: segnare. 171 reti in cinque anni e mezzo: a 32 anni il capitano della Lazio si trascina un fastidio al collaterale del ginocchio sinistro, lo stesso che lo aveva bloccato a novembre per la Nazionale. Il club lo tiene sotto controllo, ma Ciro non ha intenzione di risparmiarsi nemmeno stavolta. I biancocelesti sono attesi da sette partite in venti giorni che decideranno il destino della stagione. Immobile dovrà giocarle tutte, a meno che Felipe Anderson non voglia giocarsi le sue carte da falso nove. Negli ultimi mercati, Tare ha venduto prima Correa e poi Caicedo a titolo definitivo, quindi ha prestato Muriqi. Insomma, o Sarri si inventa qualcosa o le alternative sono al lumicino.