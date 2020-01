Coppa Italia: Pezzella squalificato, occasione per Ceccherini. Eysseric titolare?

La Fiorentina, nella giornata di ieri, è tornata ad allenarsi per preparare al meglio il match contro l’Inter di Antonio Conte, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la seduta è servita a Iachini per cominciare ad impostare la squadra, al netto delle assenze, per i prossimi impegni. Pezzella, espulso contro l’Atalanta, mercoledì sarà squalificato. Serve un sostituto e Ceccherini sembra essere il nome più adatto all’interno della rosa. L’italiano, con tutta probabilità, andrà a completare il reparto al fianco di Caceres e Milenkovic.

Anche il Corriere Fiorentino si concentra sulla gara contro l’Inter dove potrebbe esserci spazio per Eysseric. Il francese si candida per una maglia da titolare, con Pulgar e Benassi, magari nel ruolo di centrocampista più avanzato tipico di Castrovilli. L’alternativa sarebbe rispolverare Badelj. In attacco Vlahovic sembra favorito su Cutrone. Accanto al serbo ci sarà Chiesa.