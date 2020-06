Occasione cinque cambi: ecco i viola che mordono il freno dalla panchina

La regola dei cinque cambi vigeva già in Primavera, esordisce La Nazione in edicola oggi. E adesso viene estesa al calcio dei grandi, per far fronte al grande dispendio di energie che verrà richiesto per finire il campionato in estiva. La Fiorentina ne avrebbe fatto a meno, ma Iachini farà tesoro di questa possibilità. I titolarissimi verranno chiamati ad un grande sforzo, ma ci sarà modo anche per chi è stato meno utile alla causa di mettersi in mostra, occasione che fino a prima dello stop la Fiorentina era molto restia a concedere, essendo una delle squadre che concedeva meno minuti dalla panchina. Nella sua gestione, Iachini ha chiamato in causa quasi tutti i calciatori che ha avuto a disposizione (Ribery e Kouamé infortunati a parte), ma adesso ce ne sono alcuni che possono sperare in grande considerazione anche non dall’inizio: dietro Igor, Venuti e Ceccherini, in mezzo Benassi, Agudelo e Badelj, davanti Sottil e Ghezzal. Non devono sbagliare.