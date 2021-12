O vittoria o nulla: solo tre squadre in tutta Europa a zero pareggi come ACF

Romania, Polonia e Russia sono le uniche nazioni dove possiamo trovare qualcosa di simile

L’assenza di pareggi, testimonianza di come l’approccio spregiudicato voluto da Italiano sia entrato in fretta nel dna di questa squadra, è il focus che propone oggi il Corriere Fiorentino. Un dato unico a livello europeo, perché tutte le altre squadre dei maggiori campionati hanno all'attivo almeno una X. Se si spulciano i campionati minori, troviamo il Cluj in Romania, il Legia Varsavia in Polonia e i ceceni dell'Akhmat. "Insomma il marchio di fabbrica della nuova Fiorentina di Italiano, spregiudicata e poco incline alle mezze misure come chi ha fretta di arrivare in cima, pare essere dote rara e per questo ancora più preziosa".