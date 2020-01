Stadio, riprende quota la Mercafir. Ma Commisso non abbandona il restyling del Franchi

Su La Nazione si fa il punto sul nuovo stadio della Fiorentina. Rocco Commisso continua a guardarsi intorno e non esclude nessuna ipotesi, alla ricerca della soluzione migliore per far lievitare gli utili della società e portare in alto il club. Ieri, nell’incontro con il sindaco Nardella, si è registrato un passo avanti. Verso quale direzione? Si è parlato unicamente dell’ipotesi Mercafir nelle sue varie declinazioni. Professionisti e tecnici continueranno a vedersi settimanalmente per aggiornarsi sul bando, al quale Commisso continua a dire che non sa se parteciperà. Il patron viola torna anche ad accarezzare l’ipotesi di un restyling del Franchi, che può essere per addizione e non per sottrazione. L’ipotesi di un polo commerciale nell’area dei campini e zone adiacente è poco fattibile, perché Campo di Marte deve restare un quartiere a vocazione sportiva.