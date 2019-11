Nuovo stadio, rilancio Campi: 35 ettari, 7mila parcheggi e soldi devoluti al Meyer

Campi Bisenzio non molla, anzi rilancia. Con un’offerta dell’immobiliare Centronord della famiglia Casini, proprietaria dei terreni opzionati dai Della Valle per la realizzazione del centro sportivo, che aggiunge altri 8 ettari ai 27 già messi a disposizione per realizzare lo stadio della Fiorentina. Su La Nazione si parla ancora della ‘battaglia’ tra Campi e Mercafir per ospitare il nuovo impianto viola: se Commisso dovesse optare per i 35 ettari di Campi Bisenzio, il prezzo di vendita sarà “giusto e onesto” e una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al Meyer. In più ci sarebbero ben 7.000 posti auto.

L’opzione Campi ha ripreso quota dopo le parole di sabato del tycoon viola che ha messo due paletti invalicabili per portare termine il progetto stadio a Novoli: 47 mesi per vedere la Fiorentina in campo nel nuovo stadio alla Mercafir, e soprattutto il prezzo giusto per l’acquisto dei terreni. Periti incaricati dal tribunale valuteranno e indicheranno il prezzo (non il sindaco) dopo che il terreno sarà messo nella lista dei beni alienabili del Comune. Poi, a gennaio si procederà con la gara pubblica, un bando al quale la Fiorentina potrà partecipare e lo farà “solo se il prezzo è quello giusto”

Ieri Commisso e Nardella si sono incontrati allo stadio, hanno parlato fitto, niente ha lasciato trasparire freddezza tra i due. Palazzo Vecchio va avanti sulla roadmap tracciata il 25 ottobre. Ma la Fiorentina non scarta nessuna opzione, meno che mai l’offerta di Campi Bisenzio. Con Fossi che ci tiene a ribadire “Nessuna competizione tra i due comuni e nessuna incompatibilità con i vincoli aeroportuali” rifacendosi proprio alla legge sui nuovi stadi firmata da Nardella parlamentare nel 2014.