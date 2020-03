Nuovo stadio, parla l’ex sindaco Domenici: “Campi Bisenzio è la soluzione migliore”

Leonardo Domenici, ex sindaco di Firenze, parla al Corriere Fiorentino: «Credo che la soluzione migliore per lo stadio, per Firenze e per la Città metropolitana sia farlo, nuovo, a Campi Bisenzio. Un progetto in correlazione tra i due Comuni. Molte società sebbene siano private, sono patrimonio pubblico di un territorio. Firenze e Campi lavorino insieme, diano vita a una società di scopo che unisca la massa critica e la forza negoziale del capoluogo, con la disponibilità del Comune di Campi ad ospitare lo stadio. Una società per gestire tutta l’operazione. Restyling Franchi? Col Franchi non c’è cambio di dimensione, resti quello che sei».