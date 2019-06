Nuovo stadio o restyling del Franchi? Ecco cosa si sono detti Nardella e Commisso

Una chiacchierata di un’ora e mezza con il sindaco Nardella in Palazzo Vecchio e due soluzioni. Un nuovo impianto nell’area Mercafir oppure il restyling del Franchi, con tanto di copertura e curve più vicine al campo. Come scrive il Corriere Fiorentino Rocco Commisso si è incontrato con il sindaco per fare il punto sul percorso fatto finora per il nuovo stadio. Prossime scadenze, ostacoli e opportunità di poter coprire il Franchi: tutte le ipotesi sono al vaglio.

Il progetto per costruire un nuovo impianto in viale Guidoni è bloccato per almeno un anno, almeno finché il Consiglio di Stato non si pronuncerà sullo stop alla Valutazione d’impatto ambientale per la pista di Peretola. Stop che ha bloccato anche l’acquisto da parte di Toscana Aeroporti dell’area di Castello. Dall’altra parte c’è un Franchi da coprire: tempi più brevi e investimenti ridotti e per il quale ci potrebbe essere il sì della sopraintendenza sulla copertura. E intanto i Comitati della Piana chiedono a Commisso di accantonare il progetto a nord della città.