Nuovo stadio, l’assist di Commisso a Nardella: avanti tutta. Il rammarico per il Franchi

Sul Corriere Fiorentino si parla del nuovo stadio della Fiorentina. Ancora non c’è niente un atto ufficiale, ma il primo incontro tra Nardella e Commisso ha portato già una data: 2023. La Mercafir come soluzione, una virata a malincuore perché il presidente viola si è detto dispiaciuto di non poter andare verso il restyling del Franchi. I tempi: due anni serviranno per trasferire il mercato ortofrutticolo a nord per lasciare libera l’area sud, periodo di tempo che servirà per avere la progettazione esecutiva di stadio e annessi e connessi da parte della Fiorentina, pronta così ad occupare l’area con i cantieri. Quanto si paga? Il costo dell’area, non ancora definito tra i 15 ed i 20 milioni di euro, gli oneri di urbanizzazione previsti per legge e quelli da definire nella concessione urbanistica, per magari affrontare anche il tema della mobilità.