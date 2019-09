Nuovo stadio: ipotesi da non scartare in caso di vincoli troppo rigidi al restyling

Ieri si è tenuto l’incontro tra Commisso, Nardella e il soprintendente Pessina sul restyling del Franchi. Come scrive il Corriere Fiorentino, ieri non si è parlato dell’ipotesi nuovo stadio, ma questa opportunità resta d’attualità, se la Fiorentina dovesse giudicare i vincoli e i limiti alla ristrutturazione dell’impianto di Campo di Marte troppo rigidi per uno stadio bello e moderno come vuole Commisso.

STADIO FRANCHI: FRA DUE MESI IL DECRETO DI VINCOLO, ECCO I COSTI