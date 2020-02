Nuovo stadio, ecco il bando: si può partire entro 20 mesi. La Fiorentina studia le carte

Nardella presenta il bando per l’acquisto dell’area sud della Mercafir nello stesso giorno in cui presenta il masterplan del nuovo mercato ortofrutticolo. Il sindaco, convinto di aver fatto tutto il possibile per come è stato costruito il bando, ha preso in parola il ‘fast, fast, fast’ di Commisso, che voleva anche ‘total control’, possibile perché chi comprerà prenderà la proprietà dell’area e non la concessione, e ‘prezzi giusti’, fissati dalla legge e dai parametri di mercato in 22 milioni di euro. L’area è di 14,5 ettari e con tutte le previsioni urbanistiche di costruzione. Le buste si apriranno l’8 aprile. Il Comune si impegna a lasciare libera l’area dopo 20 mesi dalla prima manifestazione di interesse, quindi a dicembre 2021. La Fiorentina sta studiando le carte. Se tutto dovesse andare come previsto, Firenze avrebbe un nuovo stadio entro il 2024.