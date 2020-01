Nuovo stadio, è tregua tra Nardella e Commisso. Ora due scenari all’orizzonte

È tregua tra Palazzo Vecchio e Fiorentina sul nuovo stadio. La certezza è che ieri Nardella e Commisso hanno parlato solo di Mercafir. Ora, come scrive il Corriere Fiorentino, si delineano due scenari all’orizzonte. Il primo riguarda la soluzione Novoli: a fine gennaio partirà il bando per la vendita di meno della metà dell’area Mercafir a 22 milioni di euro. Se la Fiorentina partecipasse e vincesse la gara, poi partirebbe l’iter, con i viola che devono realizzare il progetto esecutivo da far approvare al Comune (in media ci vogliono due anni) e l’amministrazione che deve trasferire tutto il mercato ortofrutticolo nell’area a nord della Mercafir. Il secondo scenario prevede il restyling del Franchi, anche se restano tante incognite, sia su dove e come ricavare gli spazi commerciali, sia su come intervenire direttamente sull’impianto.