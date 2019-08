Nuovo stadio: Barone si incontrerà con l’architetto dello Juventus Stadium

Oltre al mercato, in casa Fiorentina tiene banco anche il tema stadio. Si è tornati a parlare del restyling del Franchi, ma l’ipotesi nuovo impianto non è ancora da scartare. Come scrive La Nazione, nei prossimi giorni Joe Barone si incontrerà con l’architetto Alberto Rolla che con gli ingegneri di Arup aveva sviluppato il progetto a Novoli per i Della Valle, oltre ad aver realizzato il progetto per lo Juventus Stadium. Il vecchio progetto è stato rivisto in base alle nuove necessità e si sviluppa nell’area Sud di Novoli a fianco della Mercafir su circa 22 ettari di terreno: un gioiellino che potrà essere costruito in poco più di due anni, i cui costi non dovrebbero superare i 100 milioni, mentre per ristrutturare il Franchi con un’opera stratosferica che non tema ‘niet’ dalla soprintendenza ne servirebbero circa 50 in più.

