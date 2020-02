Nuovo stadio: bando al vaglio, non escluse altre strade. E il centro sportivo procede

Prima di tornare negli Stases, il patron viola Rocco Commisso in questa settimana farà il punto della situazione sul nuovo stadio. Il bando per la Mercafir è al vaglio dei professionisti per presentarsi con tutte le carte in regola, anche se la partita è ancora tutta da giocare ed è anzi molto concreta la possibilità di prendere altre strade. Vedi alla voce stadio in un’altra zona. Il centro sportivo, invece, sta rispettando le tappe prefissate e il progetto procede. Lo scrive La Nazione.