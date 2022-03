Nuovo presidente di Lega, i viola (e non solo) puntano su Casini

Verso l'elezione del prossimo presidente di Lega, la Fiorentina (e non solo) punta su Casini, nome di rottura

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola si parla di un'altra partita che la Fiorentina sta giocando, non sul campo ma in Lega. Il tema è quello dell'elezione del nuovo presidente. I due principali candidati sono Andrea Abodi e Lorenzo Casini, anche se - come sempre - le parti sono spaccate e incombe il commissariamento. Serviranno 11 voti in totale per evitare lo spettro e domani potrebbe essere il giorno chiave. La Fiorentina appoggerà Casini e con lei potrebbero esserci le altre proprietà americane: Roma, Venezia, Spezia e Atalanta. Più defilato l'italo-canadese del Bologna Saputo. Anche Lotito e De Laurentiis sarebbero pro, verso un candidato che rappresenta un punto di rottura con i precedenti mandati.