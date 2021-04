Nuovo ingresso in società? Attenzione a Goretti e a… Macia

Si ricompone la coppia Pradè-Macia?

In estate potrebbero esserci novità a livello dirigenziale. Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina potrebbe pensare a un profilo da affiancare al Ds Daniele Pradè andando a rafforzare l'organigramma insieme al Ds Joe Barone. Si pensa anche, si legge, al ritorno di Eduardo Macia, ma anche a Roberto Goretti, ex giocatore e dirigente del Perugia.