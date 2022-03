Nuovo Franchi più ricco: finanziamento da 150 milioni

Ai 95 milioni del Pnrr si potrà sommare anche un fondo aggiuntivo da 55 milioni stanziato dal Ministero dell’Interno

Il Corriere dello Sport scrive del finanziamento previsto per il nuovo Franchi. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ieri, è sceso nel dettagli. Ai 95 milioni del Pnrr si potrà sommare anche un fondo aggiuntivo da 55 milioni stanziato dal Ministero dell’Interno. Il costo della ristrutturazione dell'impianto - si legge nel quotidiano - è stato indicato in 135 milioni al netto di iva, a fronte dei 150 che potrebbero arrivare: nel complesso, il progetto porterà ad un investimento totale di 450 milioni, di cui 280 già stanziati per la tramvia e per il parcheggio da 3mila posti di cui fruiranno nella quotidianità i residenti.