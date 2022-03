Nuovo Franchi, nome e aree commerciali: prove di dialogo tra Comune e Fiorentina

In ballo c’è la sponsorizzazione dell’impianto, ma soprattutto la gestione dell’albergo e degli spazi esterni

Repubblica Firenze si concentra sul nuovo Franchi. Ci sono prove di dialogo tra il Comune di Firenze e la Fiorentina. Come si legge, infatti, sul quotidiano, "mercoledì c'è stato un primo contatto informale definito « positivo » con il dg Joe Barone. Domani rendez vous al cantiere “ supersonico” del Viola Park di Bagno a Ripoli con tutte le istituzioni e le categorie economiche fiorentine. Settimana prossima un vertice vero e proprio con due obiettivi: esaminare la road map della progettazione e della futura cantierizzazione dello stadio sperando di evitare il trasloco e iniziare a buttare un occhio su un paio di ipotesi di lavoro delicate eppure molto suggestive già sul tavolo. Da una parte una collaborazione sullo sfruttamento dei diritti potenzialmente milionari del “naming” del nuovo avveniristico Franchi, dall’altra un confronto per cercare di capire se la proprietà viola potrà entrare nell’operazione da 15 mila metri quadrati di commerciale, terziario e alberghiero prevista a Campo di Marte.

Probabilmente è presto per parlare di disgelo. Ma un canale di dialogo tra Palazzo Vecchio e la Fiorentina sembra essere tornato. Uno spiraglio di diplomazia da qualche giorno si è riaperto. Timido, pieno di insidie, forse destinato a richiudersi non appena Rocco dagli Usa tornerà e valuterà che senza certezza di fatturato non è disposto a tirare fuori un euro. Eppure un barlume di speranza adesso affiora".