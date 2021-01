Dopo l’annuncio choc che ha sorpreso tutta Firenze, come riportato sulle pagine de La Nazione, Nardella è proiettato con forza verso la realizzazione del nuovo Franchi. Il comune vuole rifare da solo lo Stadio percorrendo una strada tutt’altro che semplice. Il primo cittadino, senza perdere tempo, ha già avviato i primi contatti con le banche ed i tecnici, in particolare verso l’istituto europeo d’investimenti Bei, il Credito Sportivo e la Cassa depositi e prestiti. Per realizzare l’ambizioso progetto serviranno infatti circa 100 milioni di euro. Dopo mesi passati sotto scacco, Nardella ha ripreso l’iniziativa compiendo un vero e proprio All-in su questa operazione.

Caceres: “Crollare un sacrosanto diritto, rialzarsi un dovere”