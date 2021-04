Nuovo Franchi, il piano del Comune: 8 mesi per il progetto preliminare

Starà poi alla Fiorentina stabilire se il nuovo impianto sarà congruente alle esigenze della proprietà

L'annuncio dell'investimento di 95 milioni di euro provenienti dal Recovery Fund per il restyling del Franchi è arrivato ieri; il Corriere Fiorentino, dopo aver riportato le parole di soddisfazione del sindaco Nardella e dei politici coinvolti, piazza le prossime pietre miliari sul percorso da seguire: nelle intenzioni di Palazzo Vecchio c'è il lancio del bando internazionale a maggio, quindi 8 mesi di valutazioni e a inizio 2022 il progetto preliminare per il nuovo stadio di Firenze. E della Fiorentina? Questo sta alla dirigenza viola, che non ha ancora commentato...