Nuovo Franchi: i vip Baglioni, Pieraccioni e Buonamici valutano il progetto

Ironia e comprensione nelle opinioni di tre fiorentini famosi

La Nazione ha intervistato alcuni vip tifosi della Fiorentina, ecco qualche passaggio dei più significativi: Leonardo Pieraccioni ironizza: "Mi piace molto il progetto che ha vinto. Lo stadio però l’avrei fatto fare al mio amico Cavalli, almeno lo fa tutto maculato, almeno non si vedono le macchie d’umido". Lorenzo Baglioni cerca di conciliare: "Sicuramente non è quel progetto che ti fa venire la pelle d’oca o i brividi, non fa sognare al colpo d’occhio diciamo. Ho grande fiducia però nella giuria internazionale che ha fatto la scelta più ponderata, e credo che certe opere vadano viste dal vivo prima di commentarle". Cesara Buonamici applaude la pedonalizzazione di viale Paoli, ma fa un appunto: "Nonostante la salvaguardia, si perde la bellezza della torre di Maratona; cioè in sostanza il progetto di Nervi viene salvaguardato nelle sue strutture essenziali, ma se ne perde l’ immagine strutturale complessiva. Però capisco anche che i tempi cambiano..."