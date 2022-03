Nuovo Franchi, ci sono partite ancora aperte. E 30 mesi potrebbero non bastare

I dubbi sulla parte del progetto non vincolata ai fondi del Pnrr

I tempi di realizzazione dell’area extra stadio (non finanziata dal Pnrr e quindi non vincolata al 2026) e la gestione del parco urbano, con i 5 mila metri di commerciale, i 5 mila di hotel e i 5 mila di uffici e direzionale. Sono queste le partite aperte sul nuovo Franchi, scrive il Corriere Fiorentino. Sarà decisiva la posizione della Fiorentina — che domani ha invitato al Viola Park tutti i sindaci della Città Metropolitana, Nardella compreso — mentre per i tempi potrebbero non essere sufficienti i 30 mesi previsti da Arup per lo stadio.