Nuovo dirigente, Macia bis possibilità concreta. Ma prima l’allenatore

Il ritorno del dirigente spagnolo è una delle possibilità al vaglio della Fiorentina, che però deve prima eleggere il nuovo tecnico

La priorità della Fiorentina, come leggiamo oggi su Tuttosport, resta la nomina dell'allenatore, poi è imminente il rinnovo del direttore sportivo Daniele Pradè. Ma il quotidiano scrive anche che il ritorno del dirigente spagnolo Eduardo Macia, per affiancare Pradè, è una concreta possibilità. Si andrebbe così a riformare la coppia che ha dato inizio al primo ciclo sotto la guida tecnica di Montella, che portò la Fiorentina ad un passo dalla Champions League in più occasioni.