Nuovo centravanti: tra Pavoletti e Cutrone spunta Puscas

I discorsi con Cagliari e Milan rispettivamente per Leonardo Pavoletti e Patrick Cutrone sembrerebbero chiusi per le alte pretese economiche, ma non sono da escludere sorprese. La Fiorentina intanto è tornata a parlare con l’Inter di George Puscas, attaccante rumeno classe ’96 di rientro dal Palermo. Piace a Montella e Pradè potrebbe proporre un prestito con riscatto, anche non obbligatorio. Lo scrive La Nazione.