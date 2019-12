Nuovo attaccante: c’è il sì di Cutrone, non quello del Wolverhampton. Le alternative…

Patrick Cutrone ha detto sì alla Fiorentina, il Wolverhampton ancora no. Si lavora al prestito con riscatto, che gli inglesi vogliono ‘pesante’. Sono attesi sviluppi a breve e così la Fiorentina ha deciso di muoversi anche verso altre situazioni. La prima è Zaza, ma anche in questo caso il prezzo è alto, la seconda è Piatek, ma trattare con i rossoneri non sarà facile. C’è poi Llorente: viola disposti a trattare il prestito con il Napoli. Lo scrive La Nazione.