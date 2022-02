Nuovi e subito avversari. Fiorentina-Lazio è anche Cabral VS Cabral

Entrambi nuovi, entrambi subito contro: Arhutr Cabral sfida Jovane Cabral, ma le loro storie sono molto diverse

L'uno si chiama Arthur, l'altro si chiama Jovane, ma non sono imparentati. Ci sarà una sfida nella sfida in Fiorentina-Lazio, fra due ragazzi che sono appena arrivati nelle rispettive squadre. Ne parla il Corriere Dello Sport, sottolineando come per i due Cabral oggi in campo ci saranno però da subito delle differenze. Il primo, viola, sta dimostrando grande voglia in allenamento e intende dare il massimo da subito per conquistare i tifosi. Il compito di raccogliere l'eredità di Vlahovic è arduo, ma non lo spaventa. In pochi giorni potrebbe essersi già preso una maglia da titolare, mica poco. Classe 1998, Arthur è pronto a spiccare il volo, con il sogno Brasile nel cassetto, visto che il mondiale in Qatar si avvicina. 27 reti nella scorsa stagione in 31 partite, ora con il 9 gigliato sulle spalle, vorrebbe entrare nella storia della Fiorentina.