Nuova pretendente per Amrabat: Il Bologna fa sul serio

Nuova contendente per Amrabat. La Coppa d'Africa frena la sua cessione, vedremo cosa succederà dopo il suo ritorno

Secondo TuttoSport, ci sarebbe una nuova pretendente per Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino sarebbe entrato nella lista dei desideri di Siniša Mihajlović e il suo Bologna. Il club rossoblù farebbe sul serio per il centrocampista ex Verona ma la Coppa d'Africa frena la trattativa. Vedremo cosa succederà al suo ritorno, ma il Bologna si iscrive ufficialmente alla corsa al giocatore. Ricordiamo che sui Amrabat rimane forte l'interesse del Torino, guidato dal suo mentore Ivan Juric.