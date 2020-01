Nuova Mercafir: tra due settimane la presentazione del masterplan

Il Corriere Fiorentino parla della Mercafir. La società presenterà il masterplan tra due settimane: ci sono volute 5 settimane per rifare completamente il progetto del nuovo mercato. Il risultato, che verrà presentato agli operatori tra due settimane, prevede un range di durata dei cantieri legato ad alcune scelte da prendere. Una delle principali è legata al parcheggio a servizio della Mercafir dove lavorano circa duemila persone: sarà interrato o di superficie? Se si scegliesse la soluzione più semplice, la durata dei lavori potrebbe scendere a 16 mesi, dai 24 previsti in prima battuta. Il progetto di trasferimento a Castello poteva costare fino a 70 milioni. Quello di spostamento nell’area nord della Mercafir tra i 45 ed i 55 milioni. Ma chi paga? La prima tranche dovrebbe arrivare dall’acquisto dell’area da parte della Fiorentina. La cifra restante potrebbe essere raggiunta o con un sistema di autofinanziamento da parte degli operatori: in sostanza, invece, di pagare gli affitti al Comune, salderebbero i mutui accesi per fare i lavori. Oppure lanciando un project financing.