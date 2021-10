Nuova collaborazione per la Fiorentina: accordo con OlyBet.TV

Altro segnale importante di Rocco Commisso. Infatti la Fiorentina ha stretto una nuova partnership con OlyBet.TV

Mentre le voci sul futuro di Dusan Vlahovic non sembrano finire e il match contro il Napoli si avvicina sempre di più la società viola ha ottenuto un nuova e importante collaborazione.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Rocco Commisso avrebbe chiuso una nuova partnership con OlyBet.TV, una piattaforma che offre un ampia scelta di eventi sportivi, intrattenimento e notizie. Inoltre è accessibile in maniera globale. Ecco un altro segnale di come Rocco Commisso sia pronto a investire sempre di più rendere grande questa Fiorentina.