Nove punti in quattro gare e a Firenze è già Febbre viola

Nove punti in quattro gare per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che per tutti è la vera sorpresa di questo campionato di Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport, a Firenze è già Febbre viola. Nella città si respira la magica atmosfera della super Fiorentina di Vincenzo Montella e quella dei primi mesi di Paulo Sousa. Al Franchi martedì ci sarà il tutto esaurito, ovviamente contando le restrizioni a causa del Covid-19. Saranno in 15.000 allo stadio per la partita contro l'Inter. Lo spettacolo dunque non mancherà e come sempre, a Firenze, è vietato non sognare.