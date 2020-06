Notte d’esame all’Olimpico: la Fiorentina vuole scacciare i fantasmi della crisi

“Viola all’Olimpico: è la notte degli esami“. La Nazione presenta così la delicata sfida di questa sera della Fiorentina contro la Lazio:

Notte viola all’Olimpico. Ed esami per tutti. Già, perchè il (brutto) pari contro il Brescia ha lasciato troppe macchie e indecisioni sulla scia di una Fiorentina che era (ed è) chiamata a ridare dignità – e magari ambizioni – a un’annata troppo in salita. Così, il test da dopocena romano (fischio d’inizio alle 21.45) a casa della Lazio, diventa un banco di prova decisivo per scacciare fantasmi di crisi di ogni tipo. Crisi legata a una classifica da correggere in fretta, crisi di un rapporto – quello fra Iachini e il suo futuro in viola – da giocarsi in questo spezzone di campionato, ma che lancia già troppi segnali in una direzione precisa. Certo, la Lazio non è esattamente l’avversario più facile da affrontare con obiettivi di rilancio e di riscatto, ma la Fiorentina non vuole e non può concedersi altro tempo per evitare che tutto possa diventare ancora più complicato. Da qui la necessità di sfoderare all’Olimpico una prova di cuore e grinta.