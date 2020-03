Non solo Vlahovic? Dirigenti e altri giocatori a rischio contagio: pochi giorni fa si è tenuta una riunione

Dusan Vlahovic è stato trovato positivo al Coronavirus. La Fiorentina – scrive La Gazzetta dello Sport – sta monitorando la situazione, innanzitutto ricostruendo i contatti recenti del serbo e poi monitorando altri tesserati che lamentano dei lievi malesseri. Il serbo, fra l’altro, due giorni fa era andato a correre a Firenze in parco delle Cascine, facendo alcuni selfie con dei tifosi, ora potenzialmente a rischio in seguito all’acclarata positività dell’attaccante. Ma non è tutto: perché nei giorni scorsi si era svolta una riunione a cui hanno preso parte giocatori e dirigenti, con tutti i possibili e conseguenti rischi di contagio.