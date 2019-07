Non solo Venuti, il Lecce interessato anche a Saponara

Non solo Lorenzo Venuti, per il quale la cessione potrebbe concretizzarsi a breve. Come riporta La Nazione in edicola oggi, la Fiorentina deve sfoltire la rosa ancora ampia e i giallorossi sarebbero interessati anche a Riccardo Saponara. Con la definizione di alcune operazioni in uscita, il mercato viola potrà finalmente decollare.