Non solo Ribery: prosegue il corteggiamento viola a Suso. De Paul sogno proibito, Berardi…

Come scrive La Nazione, la Fiorentina non si ferma a Ribery e tiene vive altre piste di mercato. Barone e Pradè continuano a corteggiare Suso: il Milan sta facendo muro, ben sapendo che le avances di altri club possono fare breccia se non dovesse arrivare il rinnovo dello spagnolo. Più sfumata la posizione di Berardi, mentre de Paul è il sogno proibito, soprattutto per le richieste esose dell’Udinese.