Non solo Ranieri: cessioni in standby. Commisso ha il suo bel da fare al rientro

Ranieri aveva trovato una sistemazione alla Salernitana, ma alcune pressioni, per usare un eufemismo, dei tifosi lo hanno fatto desistere (LEGGI). E così la Fiorentina si trova al punto di partenza, con altre situazioni da definire, come quella di Boateng, cercato dal Las Palmas. Sottil è andato a Cagliari, Dabo è prossimo al passaggio al Benevento e Agudelo andrà allo Spezia via ritorno al Genoa. Ma ce ne sono altri. Illanes, Cristoforo, Montiel, Eysseric, Saponara, sono tutti in attesa di capire dove giocheranno nella prossima stagione. E poi ci sono Chiesa e Milenkovic, gli altri due giocatori che potrebbero uscire (loro, però, farebbero ovviamente ancora parte del progetto). Se non ci saranno offerte soddisfacenti, con questi ultimi due si parlerà di rinnovo a fine mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.