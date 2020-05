Non solo Pezzella, Vlahovic e Cutrone, la Fiorentina riprende con cautela e limita gli sforzi

La Fiorentina riparte, ma come scrive il Corriere Fiorentino lo farà con lentezza. Prima i test seriologici per squadra e staff poi i test medici specifici, una sorta di idoneità sportiva con un occhio di “riguardo” per Pezzella, Cutrone e Vlahovic. Per i tre giocatori viola colpiti dal Covid-19 la reazione del fisico resta un’incognita e nella prima fase della ripresa lavoreranno a ritmi più bassi dei compagni. In pratica – scrive il quotidiano – si farà in modo da non spingere il cuore vicino alla soglia aerobica. Ma anche tutto il resto della truppa di Iachini non potrà affaticarsi più di tanto perché potrebbero esserci giocatori positivi, seppur asintomatici.