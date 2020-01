Non solo Kumbulla: per rinforzare la difesa sempre occhio a Bonifazi e Juan Jesus

Oltre a Kumbulla, la Fiorentina monitora sempre Bonifazi e Juan Jesus per rinforzare la difesa. Ultima chiamata per il brasiliano della Roma: per i giallorossi è fattibile il prestito con diritto di riscatto, i viola chiedono tempo per una trattativa in caso di cessione di Ceccherini. Quanto all’italiano del Torino, i granata hanno poca voglia di stringere rapporti diretti con la Fiorentina e sono pronti a cederlo alla Spal, anche se giocatore e entourage si vedrebbero più volentieri in viola. Lo scrive La Nazione.