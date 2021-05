Non solo Iachini: in tanti al passo d’addio, rivoluzione in vista

La Fiorentina dovrebbe dare il via ad un profondo rinnovamento della rosa

Il Corriere Fiorentino passa in rassegna tutti i profili pronti a salutare Firenze e la Fiorentina dopo la partita di stasera: da Mister Iachini a Pezzella e Milenkovic, che non saranno in campo e hanno probabilmente già disputato l'ultima gara in viola. Borja Valero, Maxi Olivera, Eysseric, che hanno il contratto in scadenza in estate e difficilmente rinnoveranno. Per lo spagnolo si profila il secondo e definitivo addio. Anche Caceres e Ribery andranno in scadenza, ma su di loro e per loro sono ancora aperte le riflessioni. Poi ci sono gli incerti, come Callejon, e i prestiti che non verranno riscattati, come Malcuit e Barreca. Tutti questi potrebbero salutare dopo stasera.